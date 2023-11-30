Втім, український журналіст натякнув, що росіян ліквідував невідомий безпілотник.

На військовому полігоні під Ростовом масового загинули російські окупанти.

Як повідомляють ростовські ЗМІ, на полігоні нібито сталася "неприємна випадковість". За "версією" росіян, військовослужбовці окупаційної армії нібито розвели багаття у безпосередній близькості до боєприпасів. Внаслідок потрапляння іскор БК почав детонувати.

Внаслідок потужних вибухів самоліквідувалося 10 російських військових. Ще 15 отримали поранення та були ушпиталені.

Відео дня

Як зазначив український журналіст Денис Казанський, версія про "багаття біля БК" може бути лише прикриттям.

"Злі язики кажуть, що по полігону ударив невідомий безпілотник. Просто спочатку як завжди набрехали, що "все збили", але через деякий час інформація про масову загибель військових таки просочилася у ЗМІ та вигадали історію зі снарядами та багаттям. Втім, так навіть смішніше", - зазначив Казанський.

Останні вибухи в РФ

Вночі у російському Брянську пролунав потужний вибух. "Прилетіло" по складу з ударними безпілотниками "Герань-2", як в Росії називають "Шахеди".

27 листопада в Рязані лунали вибухи. ЗМІ писали про атаку дронів на місцевий нафтопереробний завод і військову базу. Йдеться про військову авіабазу Дягілєво, розташовану на західній околиці міста.

26 листопада дрон атакував Смоленськ. О 23:20 його нібито збили над територією Смоленської області черговими засобами протиповітряної оборони, проте жителі публікували кадри з димом над містом. Примітно, що це була вже друга атака дронів на місто за той день.

У той же день в Челябінську сталася пожежа на заводі, який виробляє танкові двигуни. Місцеві казали, що незадовго до цього чули вибух.

Вас також можуть зацікавити новини: