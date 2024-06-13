Мова йде про удари по Бахчисарайському та Джанкойському районах.

У мережі зʼявилися супутникові знімки наслідків ударів Збройних сил України по російських об'єктах в окупованому Криму.

Фотографії публікує Telegram-канал "КіберБорошно". На першій можна побачити результат української атаки по позиції зенітного ракетного комплексу С-400 "Триумф" в районі населеного пункту Рубинівка у Джанкойському районі.

Зазначається, що внаслідок атаки знищено радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Подлет". "Також на знімку можна побачити ПУ типу 51П6 з однією ракетою, її стан невідомий. Та ще одну тікаючу ПУ. Ще наявні сліди горіння, є імовірність, що там стояли інші ПУ. Але на ранішніх знімках цієї батареї видно всього дві пускових", - йдеться у повідомленні.

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Також канал опублікував наслідки атаки по позиції ЗРК С-400 "Триумф" в Бахчисарайському районі, що сталася в ніч на 12 червня. "Було знищено РЛС 92Н6, тягач з генератором БАЗ-6306 "Вощина" та уражена ПУ 51П6. На знімку від 01.06.2024 можна побачити цей комплекс, що стоїть ще цілий на цьому ж місці", - додали у пості.

Удари по Криму: останні новини

Як відомо, Україна систематичено вражає російські позиції на окупованому півострові. В останній тиждень там неодноразово лунали вибухи.

Як повідомляли у ЗСУ, в ніч на 10 червня було завдано ударів по зенітному ракетному дивізіоу С-400 в районі Джанкоя та двом дивізіонам С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

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