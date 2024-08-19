Ця система фактично була очима російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту, наголосив Лиховій.

На Запоріжжі Сили оборони знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Каста", вартість якої становить понад 60 мільйонів доларів. Про "жирну ціль" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"За вчорашню добу ми підтверджуємо знищення дуже жирної цілі – це радіолокаційна станція "Каста-2Е2" в районі села Зеленівка Запорізької області. Це в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків. І ось, після суттєвого прорідження російських зенітних ракетних комплексів, ми підтверджуємо знищення сучасної радіолокаційної станції "Каста-2Е2", яка є фактично очима російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту", – наголосив Лиховій в етері телеканалу "Еспресо".

Він додав, що протягом останніх двох днів у Запорізькій області не було сухопутних штурмів ворога. Але таке "затишшя", скоріш за все, не пов’язано з подіями у Курській області РФ, частину якої наразі ЗСУ тримають під контролем.

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"Не потрібно вимірювати всю активність ворога кількістю сухопутних штурмів, тому що є ще багато способів ведення бойових дій", – наголосив речник.

Зокрема, за його словами, працює артилерія, авіація, ракетні війська. Наприклад, за минулу добу ворог застосував в зоні відповідальності "Таврії" понад 220 FPV-дронів, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій понад 250 осколкових боєприпасів, завдав чотири авіаційні удари тощо.

РЛС "Каста": цікаві деталі

"Каста"-2Е2 (39Н6) – російська рухома 3-координатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду. Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах.

Ця система може також використовуватися як РЛС управління повітряним рухом та контролю повітряного простору в аеродромних зонах. Заявлена зона огляду установки: дальність – 5-150 км, висота – 0-6 км, радіус дії – 360°. Час розгортання установки становки 20 хвилин, а вартість РЛС стартує від 60 млн доларів.

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