На Запоріжжі Сили оборони знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Каста", вартість якої становить понад 60 мільйонів доларів. Про "жирну ціль" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"За вчорашню добу ми підтверджуємо знищення дуже жирної цілі – це радіолокаційна станція "Каста-2Е2" в районі села Зеленівка Запорізької області. Це в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків. І ось, після суттєвого прорідження російських зенітних ракетних комплексів, ми підтверджуємо знищення сучасної радіолокаційної станції "Каста-2Е2", яка є фактично очима російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту", – наголосив Лиховій в етері телеканалу "Еспресо".
Він додав, що протягом останніх двох днів у Запорізькій області не було сухопутних штурмів ворога. Але таке "затишшя", скоріш за все, не пов’язано з подіями у Курській області РФ, частину якої наразі ЗСУ тримають під контролем.
"Не потрібно вимірювати всю активність ворога кількістю сухопутних штурмів, тому що є ще багато способів ведення бойових дій", – наголосив речник.
Зокрема, за його словами, працює артилерія, авіація, ракетні війська. Наприклад, за минулу добу ворог застосував в зоні відповідальності "Таврії" понад 220 FPV-дронів, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій понад 250 осколкових боєприпасів, завдав чотири авіаційні удари тощо.
РЛС "Каста": цікаві деталі
"Каста"-2Е2 (39Н6) – російська рухома 3-координатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду. Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах.
Ця система може також використовуватися як РЛС управління повітряним рухом та контролю повітряного простору в аеродромних зонах. Заявлена зона огляду установки: дальність – 5-150 км, висота – 0-6 км, радіус дії – 360°. Час розгортання установки становки 20 хвилин, а вартість РЛС стартує від 60 млн доларів.