Одну з груп окупантів відправили на завдання без зброї.

Сили оборони України активно завдають втрат російським загарбницьким військам, які виявляють активність на островах Херсонської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командир взводу 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. Він зазначає, що російські солдати використовують "одноразові" гумові човни, які кидають просто на місці висадки, не намагаючись повернути:

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"Нещодавно хлопці фіксували захід групи без зброї. Деяких штрафників відправляють туди в покарання, автомати вони сподівалися взяти з 200х, там їх навалом. За останні пару днів наші пілоти та артилеристи "відспівали" 5 екіпажів ворожих пілотів".

Ситуація на Херсонщині

Як відомо, окупаційна армія Російської Федерації постійно намагається окупувати острови на Дніпрі. Також вони активно обстрілюють Херсон та область, атакуючи цивільних людей дронами.

9 січня у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли про скид КАБів на місто. Внаслідок цієї атаки постраждала велика кількість людей.

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