Ворог скинув на Херсон три КАБи: багато поранених та руйнувань

Дехто виявився заблокованим у своїх будинках і не міг вийти без сторонньої допомоги.

Сьогодні, 9 січня, російські війська скинули на Херсон керовані авіаційні бомби, які зруйнували житлові будинки, є багато поранених.

"Посеред дня росіяни атакували Херсон з авіації. КАБи ворог скинув на житлову забудову", - розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, постраждало багато людей - жінки й чоловіки, у яких вибухові травми та уламкові поранення.

Одному потерпілому бригада "швидкої" надала допомогу на місці, решта – перебувають у лікарнях. Медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу.

Посадовець оприлюднив відео, на якому можна побачити, як виглядає місто після атаки. Зокрема, видно, що житлові будинки зруйновані, вибуховою хвилею вибило ворота, віконні рами, шибки, обвалилися стелі, стіни, знищено майно людей. Дехто виявився заблокованим у своїх будинках і не міг вийти без сторонньої допомоги. Зокрема, на відео чути, як жінка похилого віку просить про допомогу та плаче.

Як уточнив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти вдарили по місту об 11.00. Було випущено три керовані авіабомби, одна влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.

Ще двоє чоловіків, 52 та 62 років, були на вулиці в момент влучання КАБ. У одного з чоловіків - вибухова травма та уламкове поранення правої кисті, у іншого - садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. У жінки, 1961 р. н., та чоловіка, 1957 р. н., - мінно-вибухова травма. Згодом до медиків по допомогу звернувся 56-річний херсонець, який отримав мінно-вибухову травму та контузію.

За словами Мрочка, також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі, влучання сталося в підприємство і дитсадок. Зокрема посадовець оприлюднив фото, щоб показати як виглядає дитяча установа після російського теракту.

У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури заявили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Наразі відомо про 5 постраждалих цивільних, яких госпіталізовано. Інформація уточнюється. Унаслідок ворожого обстрілу є значні пошкодження та руйнування будинків, промислових об’єктів та автотранспорту", - розповіли у відомстві.

Окрім того, вранці окупанти атакували кілька вулиць у Бериславі за допомогою БпЛА. Унаслідок атак загинув 54-річний чоловік, ще троє цивільних зазнали поранень. Також ворог обстріляв з артилерії селище Незламне, що у Білозерській громаді: загинула 60-річна жінка.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 8 січня окупанти вдарили по житловій забудові Запоріжжя двома бомбами. Спочатку повідомлялось, що внаслідок атаки загинули 13 осіб, а 18 дістали поранення. Серед поранених – 13-річна дівчинка. Вже 9 січня стало відомо, що у місті різко зросла кількість поранених внаслідок цієї атаки. Зокрема, поранених - 113. Як заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, госпіталізовано 59 осіб, з них 10 у тяжкому стані. Федоров уточнив, що ворог ударив ФАБ по центру Запоріжжя.

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