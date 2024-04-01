Окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні.

У березні Чорноморський флот Російської Федерації втратив один корабель, ще чотири судна вдалося пошкодити.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сил оборони Півдня. Вони опублікували ілюстрацію в стилі гри "морський бій", зазначивши, що минулий місяць був поганим для російського флоту.

Так, у березні затонув російський сторожовий корабель "Сергей Котов", який спустили на воду лише 2022 році. Пошкоджень зазнали великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал" та "Азов", а також - розвідувальний корабель "Іван Хурс".

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Втрати Росії в Україні: дані про флот

Згідно з останнім повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгення російські загарбники втратили вже 26 кораблів та катерів, а також одну субмарину.

У Військово-морських силах зазначали, що з 13 російських великих десантних кораблів в строю залишаються лише 5. Загалом українським силам вдалося знищити чотири ВДК.

Нагадаємо, патрульний корабель "Сергей Котов" затопили за допомогою морських дронів у ніч на 5 березня. В українській розвідці зазначали, що на його борту знаходився готовий до бойового чергування гелікоптер.

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