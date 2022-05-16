Противник зазнав втрат біля Горського, повідомили в Генштабі української армії.

У районі Гірського в Луганській області російські окупанти зазнали втрат і відійшли.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"На Бахмутському напрямку противник веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли", - мовиться у дописі.

Водночас на Слов'янському напрямку противник, силами підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії, здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

Нагадавши, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку противник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, в Луганській і Донецькій областях, були жертви та постраждалі.

Пізніше окупанти пішли в наступ на сході української держави, "гарячою точкою" стало місто Ізюм Харківської області.

16 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наші воїни ліквідували в Ізюмі значний запас ворожих боєприпасів.

У Генштабі ЗСУ також повідомляли, що в українській державі станом на 16 число вже ліквідовано 27 700 супротивників.

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