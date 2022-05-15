Зокрема, на окремих напрямках укомплектованість підрозділів ворога, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20%.

Російські загарбники зазнають значних втрат у живій силі та техніці на сході України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, Херсонської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Так, на Донецькому напрямку противник продовжує здійснювати інтенсивні обстріли уздовж лінії зіткнення та намагається закріпитися на зайнятих позиціях, поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Водночас, окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

"На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації об'єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій у складі зведених підрозділів", - наголошується у зведенні.

Разом з тим, на Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. В районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили.

Крім того, на Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи, а на Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат в районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи.

Також ворог на Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, вів штурмові та наступальні дії, але успіху не мав.

Як і раніше, у Маріуполі ворог основні зусилля продовжує зосереджувати на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався здійснювати вогневе ураження наших військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу", - йдеться в повідомленні.

При цьому, на Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели. На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог обстрілював українські підрозділи із ствольної артилерії та мінометів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих позицій.

"На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські окупанти систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Вони безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

"Командування збройних сил Російської Федерації намагається комплектувати та поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні", - наголошується у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні в Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби в Україні знищено ще 200 російських окупантів, і загальна кількість ліквідованих супротивників тепер становить приблизно 27400 осіб.

За даними британської розвідки, наступ Росії на Донбасі втратив темп і значно відстав від графіка. Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження. Росія, імовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого.

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