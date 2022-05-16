Найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Українські військові з початку повномасштабної війни знищили близько 27,7 тис. російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за добу ліквідовано ще 300 загарбників.

Також з 24 лютого по 16 травня знищено 1 тис. 228 ворожих танків (8 за добу), 2 тис. 974 бойових броньованих машин (16 за добу), 577 артилерійських систем (22 за добу), 195 реактивних систем залпового вогню, 89 засобів ППО, 200 літаків, 165 гелікоптерів (один за добу), 427 безпілотників оперативно-тактичного рівня (11 за добу), 97 крилатих ракет (2 за добу), 13 кораблів/катерів, 2 тис. 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (14 за добу) та 42 одиниці спецтехніки.

Зазначається, що найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Як повідомляв УНІАН, втрати, завдані російському батальйону, коли він намагався форсувати Сіверський Донець минулого тижня, засвідчили про одне з найбільш смертоносних зіткнень війни. Згідно з оцінками, заснованими на загальнодоступних даних, понад 400 російських солдатів були вбиті або поранені.