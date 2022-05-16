Супротивник намагається стримувати наступ наших військовослужбовців на північ від Харкова, зазначили у Генштабі нашої армії.

Українські війська знищили значний запас боєприпасів російських окупантів в Ізюмі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку окупанти намагаються стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їхньому виходу на державний кордон України. Ворог веде підготовку до наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм.

"На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ", - мовиться у дописі.

Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, проте успіху не мав.

"В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Спочатку вороги скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й мирні населені пункти, були постраждалі та жертви.

Пізніше ворог пішов у наступ на частині сходу української держави. "Гарячою точкою" був Ізюм.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивникові. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 16 травня на нашій землі вже знищено 27 700 окупантів та, зокрема, 1 228 ворожих танків.

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