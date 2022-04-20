Лікарні заповнені пораненими супротивниками, поділився очільник Луганської ОВА.

У Луганській області ніч на середу, 20 квітня, була відносно спокійна, противник вже не так натхненний.

Противник зазнав серйозних втрат - тіла окупантів возять вантажівками, розповів голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лікарні заповнені пораненими орками, КамАЗами десь ближче до Луганська звозять трупи, а техніка залишається", - поділився чиновник.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, завдавав удари по населених пунктах, які знаходяться на Донбасі.

18 квітня Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що ворог намагався прорвати нашу оборону майже по всій лінії фронту Луганської, Донецької та Харківської областей.

За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, в нашій країні вже знищено близько 20 900 окупантів.

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