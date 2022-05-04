Збройні сили України знищили ще одну ворожу колону.
Колона противника знищена у Харківській області, написав у Telegram керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.
За його відомостями, сили ворога були красиво ліквідовані.
"...ЗСУ красиво знищили російську колону десь на Харківщині...", - поділився глава ОП.
Раніше представник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що артилерія ЗСУ ліквідувала ворожу колону з боєприпасами, розгорнуту біля міста Ізюм Харківської області.
Нагадавши, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.
Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Львів, Чернігів, Херсон, Одесу, Миколаїв і Маріуполь.
Пізніше стало відомо про наступ супротивника на частини сходу України, гарячою точкою був Ізюм.
Українські воїни давали противнику гідну відсіч. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 4 травня у нашій країні вже ліквідовано 24,2 тис. окупантів.
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