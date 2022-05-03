Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Українські війська з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували вже близько 24,2 тис. окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Так, втрати противника з 24 лютого по 3 травня серед особового складу склали близько 24 тис. 200 осіб. Танків – 1 тис. 62, бойових броньованих машин – 2 тис. 567, артилерійських систем – 475, реактивних систем залпового вогню – 162, засобів протиповітряної оборони – 80, літаків – 194, гелікоптерів – 155.

Автомобільної техніки та автоцистерн було знищено 1 тис. 843, кораблів/катерів – 10, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 291, спеціальної техніки – 38, а крилатих ракет – 84.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку", - додали в Генштабі.

Війна в Україні: оновлені дані

2 травня українські воїни відбили 12 ворожих атак на Донбасі. У Генштабі зазначають, що ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів. На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

Військові ЗСУ контратакували російські війська поблизу Харкова, відкинувши їх на 40 км від міста. Росіяни планували захопити Харків та утримувати його, щоб просунутися далі на Донбасі.

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