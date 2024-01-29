Також вони знищили 10 танків, 25 ББМ, а ще десятки одиниць іншої техніки.

Збройні сили України минулої доби, 28 січня, ліквідували 1070 російських окупантів.

Як повідомляв Генштаб, загальні втрати Росії у війні в Україні наразі становлять 383 180 осіб.

Крім того, Сили оборони відправили на брухт багато ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6290 (+10);

бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25);

артилерійських систем – 9113 (+16);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

крилаті ракети ‒ 1846 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46);

спеціальної техніки ‒ 1443 (+7).

При цьому не змінилась кількість знищених РСЗВ (972), засобів ППО (660), літаків (331) та гелікоптерів (324), кораблів (23) та підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 29 січня, на фронті між Збройними силами України та окупаційними військами РФ відбулося 74 бойових зіткнення. Найгарячіше було на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

За даними ISW, на Авдіївському напрямку окупанти постійно змінюють тактику. Там ведуться позиційні бої.

У ніч на 29 січня російська окупанти атакували територію України 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі дрони збили Сили ППО.

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