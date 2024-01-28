Ворог втратив 9 танків, 19 ББМ, 12 артсистем та десятки іншої техніки.

Минулої доби, 27 січня, Збройні сили України ліквідували ще 740 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні наразі становлять 382 110 осіб.

Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення знищили багато ворожої техніки:

Відео дня

танків ‒ 6280 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19);

артилерійських систем – 9097 (+12);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31);

спеціальної техніки ‒ 1436 (+3).

Водночас не змінилась кількість знищених РСЗВ (972), засобів ППО (660), літаків (331) та гелікоптерів (324), крилатих ракет (1845), кораблів (23) та підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, вчора на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Авіація Збройних сил України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупаційних військ.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб та два склади боєприпасів.

За даними розвідки Британії, протягом останніх тижнів загарбники продовжують наступальні дії, однак отримані здобутки не мають стратегічного значення. Водночас ЗСУ зосередились на активній обороні.

Вас також можуть зацікавити новини: