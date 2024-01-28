Минулої доби, 27 січня, Збройні сили України ліквідували ще 740 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні наразі становлять 382 110 осіб.
Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення знищили багато ворожої техніки:
- танків ‒ 6280 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19);
- артилерійських систем – 9097 (+12);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31);
- спеціальної техніки ‒ 1436 (+3).
Водночас не змінилась кількість знищених РСЗВ (972), засобів ППО (660), літаків (331) та гелікоптерів (324), крилатих ракет (1845), кораблів (23) та підводних човнів (1).
Війна в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв УНІАН, вчора на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.
Авіація Збройних сил України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупаційних військ.
Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб та два склади боєприпасів.
За даними розвідки Британії, протягом останніх тижнів загарбники продовжують наступальні дії, однак отримані здобутки не мають стратегічного значення. Водночас ЗСУ зосередились на активній обороні.