На війні в Україні ліквідували командира 31-ї Ульяновської десантно-штурмової бригади армії Росії Андрія Кондрашкіна.
Про це повідомив "заступник начальника Головного управління Росгвардії по "ДНР" Олександр Ходаковський у своєму Telegram-каналі. Він пише, що дізнався про загибель полковника з позивним "Дунай" сьогодні. Інших деталей колаборант не наводить.
Український журналіст Денис Казанський зазначив, що ця бригада брала участь в окупації Криму і захопленні Іловайська в 2014 році. Крім того, загарбники брали участь у боях за Гостомель.
За його словами, загибель командира такого рівня говорить про те, що українські сили вразили тиловий командний пункт російських загарбників.
Втрати Росії в Україні: останні новини
За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 272 тисяч 320 солдатів.
Днями стало відомо про загибель командира 247-го полку Повітряно-десантних військ Російської Федерації Василя Попова.
Також повідомлялося про ліквідацію заступника командира загону Барс-11 Олександра "Папа" Ювіца.