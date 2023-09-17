У нього був позивний "Дунай".

На війні в Україні ліквідували командира 31-ї Ульяновської десантно-штурмової бригади армії Росії Андрія Кондрашкіна.

Про це повідомив "заступник начальника Головного управління Росгвардії по "ДНР" Олександр Ходаковський у своєму Telegram-каналі. Він пише, що дізнався про загибель полковника з позивним "Дунай" сьогодні. Інших деталей колаборант не наводить.

Український журналіст Денис Казанський зазначив, що ця бригада брала участь в окупації Криму і захопленні Іловайська в 2014 році. Крім того, загарбники брали участь у боях за Гостомель.

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За його словами, загибель командира такого рівня говорить про те, що українські сили вразили тиловий командний пункт російських загарбників.

Втрати Росії в Україні: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 272 тисяч 320 солдатів.

Днями стало відомо про загибель командира 247-го полку Повітряно-десантних військ Російської Федерації Василя Попова.

Також повідомлялося про ліквідацію заступника командира загону Барс-11 Олександра "Папа" Ювіца.

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