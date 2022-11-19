В Україні ліквідували ще 6 танків супротивника.

За минулу добу знищено ще 420 російських загарбників.

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно складають 83 тис. 880 осіб ліквідованими, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Зокрема, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

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- танків – 2885 (+6) одиниць,

- бойових броньованих машин – 5815 (+7),

- артилерійських систем – 1867 (+2),

- РСЗВ – 393,

- засобів ППО – 209,

- літаків – 278,

- гелікоптерів – 261,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536,

- крилатих ракет – 480,

- кораблів/катерів – 16,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2),

- спеціальної техніки – 161.

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У Генштабі ЗСУ вранці 19 листопада повідомили, що підрозділи Сил оборони нашої держави упродовж минулої доби відбили атаки російських загарбників в районах низки населених пунктів Донецької області – Білогорівки, Водяного, Зеленопілля, Первомайського, Кліщіївки та Новомихайлівки.

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко говорив, що на Бахмутському напрямку супротивники намагаються вести штурмові дії вдень та вночі, і біля Бахмута все завалено тілами загарбників.

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