За минулу добу знищено ще 420 російських загарбників.
Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно складають 83 тис. 880 осіб ліквідованими, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
Зокрема, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- танків – 2885 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5815 (+7),
- артилерійських систем – 1867 (+2),
- РСЗВ – 393,
- засобів ППО – 209,
- літаків – 278,
- гелікоптерів – 261,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536,
- крилатих ракет – 480,
- кораблів/катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2),
- спеціальної техніки – 161.
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У Генштабі ЗСУ вранці 19 листопада повідомили, що підрозділи Сил оборони нашої держави упродовж минулої доби відбили атаки російських загарбників в районах низки населених пунктів Донецької області – Білогорівки, Водяного, Зеленопілля, Первомайського, Кліщіївки та Новомихайлівки.
Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко говорив, що на Бахмутському напрямку супротивники намагаються вести штурмові дії вдень та вночі, і біля Бахмута все завалено тілами загарбників.