Супротивник намагається розв'язати проблему комплектування підрозділів коштом обіцянок запровадження короткострокових контрактів, зазначили у Генштабі української армії.

Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат через війну в Україні.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках. Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що проблему комплектування загарбники намагаються розв'язати коштом обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби.

"Подібні контракти самі окупанти називають "в одін конєц", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася на територію України.

Вороги спершу обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло цивільних. За даними української влади, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивники. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 10 червня на нашій землі ліквідували близько 31 900 супротивників.

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