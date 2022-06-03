На тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення.

Російські загарбники вживають заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За наявною інформацією, командування збройних сил Російської Федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що на тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення.

"Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України", - пояснили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині посилили контроль за дотриманням комендантської години, бо в області досі діють диверсійні групи, тож ймовірні загрози провокації.

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