Також знищено 15 одиниць військової техніки противника.

Бійці Сил оборони України знищили 95 окупантів на Таврійському напрямку. Крім того, ворог зазнав втрат у техніці.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Загалом артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі – 95, поранені – 159, полонені – 11). Знищено 15 одиниць військової техніки противника", – написав він.

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Зокрема, українські військові перетворили на брухт 3 російських танки, 4 одиниці артилерійських систем та мінометів, 1 протитанковий ракетний комплекс, 1 станковий протитанковий гранатомет та 6 одиниць автомобільної техніки.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 16 серпня 2023 року за час повномасштабної війни РФ проти України Сили оборони ліквідували 255 570 російських загарбників. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, понад 600 окупантів знищили за попередню добу.

Водночас російські втрати у техніці також вимірюються тисячами одиниць. Зокрема, знищено 4324 танки, 8380 броньованих машин та тисячі одиниць іншої техніки противника.

Крім того, на Бахмутському напрямку українські військові розбили "фанатський спецназ" РФ. За словами прес-офіцера 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна, там було ліквідовано особовий склад ворожого "добровольчого" формування, який складався з фанатів російського клубу ЦСКА.

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