Війська України вже знищили 11 ворожих батальйонів танків, зазначив радник очільника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що російські окупанти майже втратили змогу наступати будь-де на території України.

В Україні знищено три російські ударні армії й одна повітряна армія, розповів Арестович у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"Противник майже втратив змогу наступати будь-де на території України і веде лише тактичні дії, накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації", - зазначив Арестович.

Протягом ночі, додав він, українські військовослужбовці завдавали потужні удари по супротивнику.

Говорячи про загальні втрати ворога, Арестович зауважив, що українські війська знищили вже 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків та 5 авіаполків вертольотів.

"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10-ти, які є у Російської Федерації", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці Росія вдерлася на територію України.

Російський президент Володимир Путін назвав війну проти України "військовою операцією", ціль якої - це нібито "демілітаризація" і "денацифікація" нашої держави.

В українському Міноборони повідомляли, що станом на 21 березня в нашій країні вже ліквідовано близько 15 тисяч окупантів.

У Росії стверджують, що в Україні вбито лише майже 500 осіб.

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