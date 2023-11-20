Знищено склади та декілька районів зосередження особового складу, техніки та озброєння ворога.

Минулої доби українська авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу окупаційної армії.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, бійці ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів ворога.

Водночас російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 15 з 20 ударних БпЛА.

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Крім того, загарбники завдали 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили 94 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті є загиблі та поранені серед цивільного населення. Приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також постраждали.

"Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області та Ямполівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - додає Генштаб.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляли аналітики ISW, на сході та півдні України продовжуються бойові дії, однак дощова погода уповільнює їхні темпи. Очікується, що це продовжиться до встановлення зимових умов.

Українські військові змогли закріпитися на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Через це окупаційні війська РФ втрачають постачання, крім того, така ситуація психологічно тисне на ворога.

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