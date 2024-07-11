ЗСУ 'розклали' по пакетах понад тисячу окупантів: розкрито найсвіжіші втрати росіян

Також наші військові знищили чимало ворожої техніки.

Втрати Росії в Україні упродовж доби збільшилися - українські захисники знищили 1 тисячу 110 російських окупантів.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок становлять 555 тис. 620 осіб, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також знищено чимало ворожої техніки:

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- танків ‒ 8 тис. 182 (+2 одиниці за добу);

- бойових броньованих машин ‒ 15 тис. 732 (+17) од;

- артилерійських систем – 15 тис. 110 (+59) од;

- РСЗВ – 1 тис. 119 (+4) од;

- засоби ППО ‒ 886 (+3) од;

- літаків – 361 (+0) од;

- гелікоптерів – 326 (+0) од;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 тис. 9 (+36);

- крилаті ракети ‒ 2 тис. 392 (+3);

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

- підводні човни - 1 (+0) од;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 тис. 325 (+56) од;

- спеціальна техніка ‒ 2 тис. 535 (+4).

Війна в Україні: новини

ЗСУ активно використовують FPV-дрони з автопілотом від американської компанії Auterion для знищення російської техніки. Видання Forbes зазначило, що автопілот Skynode S був презентований минулого тижня, але вже використовується на передовій в Україні. Він не боїться перешкод і має вищий відсоток влучень, ніж пілоти-люди.

"Здатність наводитися на ціль з великої відстані робить перешкоди марними; я бачив кілька бойових відео, якими не можу поділитися з міркувань безпеки, але, наскільки можна судити, система має ефективний вигляд", - пише оглядач видання.

Як заявив директор компанії Auterion Лоренц Маєр, ціна на автопілот "перебуває в діапазоні цін на телефони Android, у районі сотні доларів США", - при цьому зазначаючи, що Skynode S випускатимуть десятками тисяч.

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