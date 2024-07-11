ЗСУ 'розклали' по пакетах понад тисячу окупантів: розкрито найсвіжіші втрати росіян

Втрати Росії в Україні упродовж доби збільшилися - українські захисники знищили 1 тисячу 110 російських окупантів.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок становлять 555 тис. 620 осіб, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Також знищено чимало ворожої техніки:
- танків ‒ 8 тис. 182 (+2 одиниці за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 15 тис. 732 (+17) од;
- артилерійських систем – 15 тис. 110 (+59) од;
- РСЗВ – 1 тис. 119 (+4) од;
- засоби ППО ‒ 886 (+3) од;
- літаків – 361 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 тис. 9 (+36);
- крилаті ракети ‒ 2 тис. 392 (+3);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 тис. 325 (+56) од;
- спеціальна техніка ‒ 2 тис. 535 (+4).
Війна в Україні: новини
ЗСУ активно використовують FPV-дрони з автопілотом від американської компанії Auterion для знищення російської техніки. Видання Forbes зазначило, що автопілот Skynode S був презентований минулого тижня, але вже використовується на передовій в Україні. Він не боїться перешкод і має вищий відсоток влучень, ніж пілоти-люди.
"Здатність наводитися на ціль з великої відстані робить перешкоди марними; я бачив кілька бойових відео, якими не можу поділитися з міркувань безпеки, але, наскільки можна судити, система має ефективний вигляд", - пише оглядач видання.
Як заявив директор компанії Auterion Лоренц Маєр, ціна на автопілот "перебуває в діапазоні цін на телефони Android, у районі сотні доларів США", - при цьому зазначаючи, що Skynode S випускатимуть десятками тисяч.