Загальні втрати ворога наразі становлять близько 477 тисяч 430 осіб.

За минулу добу українські Сили оборони знищили 970 окупантів. Загальні втрати ворога наразі становлять близько 477 тисяч 430 осіб. Як йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, також було знищено чимало ворожої техніки, зокрема, артилерії.

Так, ЗСУ відправили на металобрухт:

13 танків

19 бойових броньованих машин

30 артилерійських систем

40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

2 одиниці спеціальної техніки

Також було знищено 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.

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За даними Інституту вивчення війни, 7 квітня окупанти здійснили наземні атаки поблизу Богданівки, Нового мікрорайону, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Противнику вдалось просунутись на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що РФ має успіхи вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного.

Наразі найгарячішими на фронті є Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський та Купʼянський напрямки.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що окупанти готуються до наступу на Харківську та Сумську області.

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