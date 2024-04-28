Цю РЛС росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році.

Українські розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога "Рєпєйнік".

Як повідомляє Головне управління розвідки, операцію 26 квітня провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України.

"Переносну РЛС "Рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів", - повідомляють розвідники.

Як зазначають у ГУР, станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Втрати Росії в Україні

26 квітня стало відомо, що ГУР провело операцію зі знищення російського транспортного гвинтокрила Ка-32, який знаходився на території міжнародного аеропорту Остафьєво (Новомосковський адміністративний округ Москви). Росіяни використовували його для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ та евакуаційних операцій.

А 27 квітня українські військові уразили новітню радіолокаційну станцію росіян "Подльот" за 5 мільйонів доларів.

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