РЛС "Подльот" стоїть на озброєнні у ворога з 2015 року.

Українські військові уразили новітню радіолокаційну станцію росіян "Подльот" за 5 мільйонів доларів.

"Група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот". Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс", - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що радіолокаційна станція "Подльот" є порівняно новою російською розробкою — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.

У ГУР зазначили, що вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координат цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Операції української розвідки - останні новини

Учора, 26 квітня, стало відомо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело операцію зі знищення російського транспортного гвинтокрила Ка-32, який знаходився на території міжнародного аеропорту Остафьєво (Новомосковський адміністративний округ Москви). Росіяни використовували його для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ та евакуаційних операцій.

В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації Головного управління розвідки в Росії було атаковано Новолипецький металургійний комбінат. В результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.

Також у квітні українські військові вперше знищили російський бомбардувальник Ту-22М3. У ГУР поінформували, що бомбардувальник Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Вас також можуть зацікавити новини: