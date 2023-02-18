Російський танк Т-90 "Прорив" ліквідовано з протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Українські десантники ліквідували російський танк Т-90 "Прорив", який російські пропагандисти називали "вершиною танкобудівної думки".

Російського сталевого "монстра" знищили бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, йдеться на каналі ДШВ ЗС України у Telegram.

"…днями ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але передовий підрозділ був готовий до зустрічі з противником: розрахунок протитанкового ракетного комплексу Javelin двома влучними пострілами знищив гордість російського машинобудування, залишивши на місці купу обпеченого металу", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що захисники України на Сватівському напрямку знищив ворожий танк Т-90 "Прорив".

Втрати РФ в Україні - що треба знати

Росіяни намагаються наступати на Донбасі й зазнають величезних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, супротивники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

В нашій державі вже ліквідовано близько 142 тис. 270 загарбників та, зокрема, 3 тис. 303 танки супротивника.

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