В Україні знищили ще вісім ворожих танків, поділилися в Генштабі Збройних сил країни.

За добу в Україні знищили ще 300 російських окупантів, і тепер загальне число ліквідованих супротивників становить близько 26 650.

У нашій країні також було знищено ще вісім ворожих танків, 17 бойових броньованих машин і шість артилерійських систем, повідомив у Facebook Генеральний штаб України.

За його даними, ще ліквідовано один вертоліт, вісім безпілотників оперативно-тактичного рівня, 22 одиниці автотехніки та один корабель/катер.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну. Ворог спочатку в низці населених пунктів бомбив військові об'єкти, а потім атакував і цивільні. Противник, зокрема, бомбив Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Дніпро, Суми, Львів та Маріуполь.

Українські воїни давали гідну відсіч росіянам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 11 травня в нашій країні ліквідували приблизно 26 350 ворогів.

Вас також можуть зацікавити новини: