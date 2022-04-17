Під час війни російські загарбники вбили величезну кількість цивільних українців, проте поки встановити точну цифру неможливо.

Втрати української армії на війні з Росією приблизно в 8-10 разів менше, ніж у окупантів.

Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив у інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну ввечері 16 квітня.

Арестович спростував озвучену російською стороною дезінформацію, що нібито втрати України вже перевищили 20 тис. загиблих військових.

"Ми точно знаємо наші втрати до кожної людини. Ми їх скажемо потім. Зараз президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менше російських втрат. Приблизно в 8-10 разів менше", – сказав радник глави ОП.

За словами Арестовича, росіяни вбили величезну кількість цивільних українців, проте поки встановити точну цифру неможливо.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. За його словами, на війні з Росією загинули від 2 500 до 3 000 українських військових, ще понад 10 000 отримали поранення.

При цьому Зеленський не зміг назвати точну кількість жертв серед цивільного населення, оскільки багато з них перебували на досі окупованій території.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали понад 20 тисяч осіб особового складу.

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