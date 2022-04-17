Разом з тим триває переміщення підрозділів збройних сил РФ на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей.

Окупаційна армія готує десантну морську операцію.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 6:00 17 квітня.

"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється", - сказано у повідомленні.

Разом з тим триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил РФ, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

За даними Генштабу, у підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, зростає невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального та харчування.

На Волинському і Поліському напрямках супротивник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку зберігається імовірність завдання ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території РФ по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях.

На Слобожанському напрямку змін у складі та положенні сил супротивника не спостерігається. Окупанти продовжують часткове блокування Харкова та обстріли його житлових районів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією, у невизнаній так званій "Придністровській молдавській республіці" за участю представників Федеральної служби безпеки РФ було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій.

На тимчасово зайнятих територіях окупанти продовжують мародерство та насильницькі дії до цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням.

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