Разом з тим ЗСУ збили понад 160 літаків та 145 гелікоптерів, знищили більш як 760 танків, майже 2 тис. бойових броньованих машин, 8 кораблів.

Українські захисники вже знищили близько 20,1 тис. окупантів.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 16 квітня.

Також військовослужбовці ЗСУ знищили військову техніку та засоби ворога:

літаків – 163 одиниць, гелікоптерів – 145 одиниць;

танків ‒ 762 одиниці, бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 982 одиниці, артилерійських систем – 371 одиницю, РСЗВ - 125 одиниць;

засоби ППО - 66 одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4;

кораблі/катери – 8;

автомобільної техніки – 1 тис. 458 одиниць, 26 одиниць спецтехніки та 76 цистерн з ПММ.

Зазначається, що дані уточнюються.

Зазначимо, ЗСУ за добу вразили сім повітряних цілей противник. Повітряними силами були вражені три безпілотних літальних апарати і дві крилаті ракети.

До слова, Детальніше про втрати РФ в Україні можна читати за посиланням.

Вас також можуть зацікавити новини: