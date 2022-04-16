Українські захисники вже знищили близько 20,1 тис. окупантів.
Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 16 квітня.
Також військовослужбовці ЗСУ знищили військову техніку та засоби ворога:
- літаків – 163 одиниць, гелікоптерів – 145 одиниць;
- танків ‒ 762 одиниці, бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 982 одиниці, артилерійських систем – 371 одиницю, РСЗВ - 125 одиниць;
- засоби ППО - 66 одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4;
- кораблі/катери – 8;
- автомобільної техніки – 1 тис. 458 одиниць, 26 одиниць спецтехніки та 76 цистерн з ПММ.
Зазначається, що дані уточнюються.
Зазначимо, ЗСУ за добу вразили сім повітряних цілей противник. Повітряними силами були вражені три безпілотних літальних апарати і дві крилаті ракети.
До слова, Детальніше про втрати РФ в Україні можна читати за посиланням.