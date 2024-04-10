Журналісти розповіли про наслідки удару по ворожому авіазаводу / колаж УНІАН з фото t.me/cxemu і скріншоту

У Воронезькій області РФ внаслідок удару по 711-му авіаційному заводу пошкоджено один з його корпусів.

Про наслідки атаки на завод повідомляють "Схеми" (проект "Радіо Свобода") в Telegram, посилаючись на супутникові знімки, зроблені Planet Labs. За відомостями журналістів, на одному з фото видно, що на території заводу внаслідок удару відбувся обвал даху будівлі.

Авіазавод РФ до удару

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ЗМІ повідомили про наслідки удару по російському авіазаводу / фото t.me/cxemu

Підприємство супротивника після удару

Журналісти показали супутникове фото, на якому видно наслідки удару по авіазаводу супротивника / фото t.me/cxemu

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9 квітня стало відомо, що дрони у Воронезькій області РФ атакували Борисоглєбський авіаційний навчальний центр. Згодом повідомлялося, що під ударом опинився авіазавод, на якому окупанти займаються ремонтом ракет, які запускають бойові гелікоптери та винищувачі.

За відомостями джерела УНІАН у Силах оборони української держави, атака є операцією Головного управління розвідки Міноборони України, унаслідок якої виникли "значні пошкодження головного виробничого цеху" ворожого підприємства.