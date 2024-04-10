Пошкоджено дах однієї з будівель ворожого підприємства, з'ясували журналісти.

У Воронезькій області РФ внаслідок удару по 711-му авіаційному заводу пошкоджено один з його корпусів.

Про наслідки атаки на завод повідомляють "Схеми" (проект "Радіо Свобода") в Telegram, посилаючись на супутникові знімки, зроблені Planet Labs. За відомостями журналістів, на одному з фото видно, що на території заводу внаслідок удару відбувся обвал даху будівлі.

Авіазавод РФ до удару

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Підприємство супротивника після удару

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9 квітня стало відомо, що дрони у Воронезькій області РФ атакували Борисоглєбський авіаційний навчальний центр. Згодом повідомлялося, що під ударом опинився авіазавод, на якому окупанти займаються ремонтом ракет, які запускають бойові гелікоптери та винищувачі.

За відомостями джерела УНІАН у Силах оборони української держави, атака є операцією Головного управління розвідки Міноборони України, унаслідок якої виникли "значні пошкодження головного виробничого цеху" ворожого підприємства.