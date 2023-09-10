Супротивник, зокрема, за тиждень втратив майже 80 танків, поділилися в Міноборони України.

Втрати росіян в Україні за цей тиждень значні - українські захисники знищили близько 3 тис. 970 загарбників та 866 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Telegram. "За тиждень, з 4 до 10 вересня, Силами оборони України знищено близько 3 тис. 970 осіб особового складу противника", - заявив він.

Також, за словами Павлюка, знищено 78 танків, 106 бойових броньованих машин, 229 артилерійських систем, 21 РСЗВ, сім установок ППО, один корабель, 236 одиниць автотехніки, 31 одиниця спецтехніки.

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"Окрім цього, нашими захисниками збито 8 ворожих ракет та 149 БПЛА", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, з 28 серпня до 3 вересня Силами оборони України ліквідовано близько 3 тис. 840 осіб особового складу противника.

Також було знищено 80 танків, 95 бойових броньованих машин, 179 артилерійських систем, 11 РСЗВ, 4 установки ППО, 248 одиниць автотехніки, 33 одиниці спецтехніки.

Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 10 вересня, склали близько 268 тис. 630 загарбників. За минулу добу ЗСУ ліквідували 490 російських окупантів.

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