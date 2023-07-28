Українські воїни, зокрема, поцілили у ворожий склад пально-мастильних матеріалів, зазначив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України протягом доби здійснили влучні удари по окупантах та їхній техніці й складах.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні у п'ятницю, 28 липня. В повідомленні зазначається, що наша авіація за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу противника.

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

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Водночас ворог протягом доби завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Як повідомляв УНІАН, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сьогодні розповіла, що окупанти допомагають нашій армії і підриваються на власних мінах.

Вороги намагаються повернутися на ті позиції, які були змушені полишити, і які зруйновані великою повінню. Збройні сили України контролюють ці спроби повернення - тримають під вогневим контролем ті території й методично вибивають окупантів з тих позицій, куди вони намагаються повернутися.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 28 липня 2023 року становлять приблизно 244 830 загарбників.

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