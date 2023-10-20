Окрім того, ворог втратив гармати, бойові машини піхоти та автобронетехніку.

На одному з напрямків підрозділи ЗСУ знищили потужний комплекс противника "Сонцепьок" та інше озброєння. Як повідомили у Силах оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 23 російські окупанти. Знищено самохідну артилерійську установку "Мста-С", сім гармат, дві бойових машини піхоти (БМП-3), 13 одиниць автобронетехніки та тяжка вогнеметна система залпового вогню "Сонцепьок".

Також йдеться, що корабельне угруповання ворожого флоту зараз розгорнуто в кількості 8 одиниць. З них 7 - в Чорному морі та один в Азовському. На бойовому чергуванні наразі перебуває підводний ракетоносій, спорядження якого може становити чотири ракети типу "Калібр".

За даними українських військових, протягом доби противник здійснив 5 точкових ракетних атак крилатими та балістичними ракетами різних типів по Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Тактичною авіацією він завдав чотири удари із застосуванням 25 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Також ворог застосовує осколкові боєприпаси, скидаючи їх з дронів по населених пунктах - за минулу добу зафіксовано скидання 7 таких боєприпасів тощо.

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"Сонцепьок" та "Буратіно" - що це за зброя

Російські окупанти мають сімейство важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм, що включає ТОС-1 "Буратіно", ТОС-1А "Солнцепьок" та ТОС-2 "Тосочка". Вони ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Росіяни використовували ТОС, зокрема, у Другій чеченській кампанії та на Донбасі. Навіть на 2022 рік, після її застосування ТОС у кількох війнах, система офіційно не була прийнята на озброєння російських артилерійських частин, перебуває на обліку допоміжних підрозділів: військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту.

У березні 2022 стало відомо, що Росія планує застосувати системи термобаричної зброї (ТОС-1А) під час вторгнення в Україну. Згодом з'явилася інформація про застосування російськими військовими системи ТОС-2 "Тосочка" на Харківському напрямку.

На рахунку українських захисників є як "затрофеєні" "Солнцепьоки", так і низка знищених.

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