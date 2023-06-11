Якщо Росія втратить коридор до Криму це стане серйозним ударом для Путіна.

Російська еліта нервує з приводу вогневої потужності західного озброєння України, і це викликає побоювання, що сухопутний міст, прокладений Москвою через південний схід України до Криму, може бути розірваний, що завдасть Кремлю значної військової та моральної шкоди.

Як йдеться в матеріалі The Washington Post, чвари між військовими лідерами, атаки безпілотників на Москву і хвиля безпрецедентних вторгнень воєнізованих формувань в західні російські регіони, що межують з Україною, викликають питання про те, чи може Путін контролювати ситуацію.

Ознаки зростаючої напруженості з'явилися після того, як член російського парламенту Костянтин Затулін заявив на конференції, присвяченій майбутньому України, що Росія зазнала невдачі у всіх своїх військових цілях і що деякі з них стали "безглуздими".

"Які цілі були заявлені на початку спецоперації?" - запитав Затулін, використовуючи кремлівський термін для позначення війни. "Ви всі пам'ятаєте - денацифікація, демілітаризація, нейтралітет для Українита захист жителів Донецька і Луганська. За яким із цих пунктів ми сьогодні досягли результатів? По жодній."

"Настрій серед еліти дуже похмурий, - каже Тетяна Станова, засновник фірми політичного аналізу "Р-політик". "Вони не розуміють, які плани Путіна, і сумніваються, чи адекватно він справляється з ситуацією. Це триває вже давно, але тривога наростає. Якщо Росія втратить коридор до Криму, це буде дуже серйозний удар... Всі розуміють, наскільки це важливо для Путіна, і це означатиме, що Путін знову не правильно розрахував ситуацію і знову не впорався з ситуацією. Це означатиме дуже серйозний провал".

Як йдеться в матеріалі, минулого тижня настрій став ще більш похмурим після появи західних пропозицій щодо довгострокових угод про безпеку для України. Це забезпечило б Київ гарантованими поставками зброї на багаторічний період в якості альтернативи негайному членству в НАТО.

"Це визначає головне занепокоєння російського керівництва. Якщо буде поставлятися сучасне озброєння і буде модернізуватися українська армія, то - навіть без формального членства - Україна в такому вигляді може представляти для Росії екзистенціальну загрозу", - заявило джерело.

"У якийсь момент боротьба між угрупованнями в еліті навколо Путіна може вийти з-під контролю", - сказав політичний консультант, пов'язаний з Кремлем Сергій Марков, зазначивши при цьому, що Кремль прагне применшити транскордонні атаки, оскільки усвідомлює, що вони, ймовірно, є не більше ніж спробою Києва відвернути російські війська від захисту передових позицій. За його словами, Росія замість цього зосередилася на спробах відбити контрнаступ України, а потім скористатися можливістю, наданою ослабленим противником, щоб захопити більше земель.

Росія сподівається, що місяці, які у неї були на підготовку до контрнаступу України, зміцнять її позиції. За словами Маркова, вона витратила місяці на будівництво оборонних позицій і установку мінних полів, змушуючи українську армію наближатися до лінії фронту "колонами", які до цього було легко виявити і націлити на них артилерійські удари.

"Всі розуміють, що війна не досягла своїх цілей. Але це не вплине на хід війни. Дуже важко зупинитися. ... Все залежить від результату контрнаступу", - заявив він.

Реакція РФ на контрнаступ

11 червня 2023 року стало відомо про те, що після успішного контрнаступу ЗСУ Путін може почати масштабну мобілізацію.

Американські та європейські офіційні особи кажуть, що для України важливо перерізати або, принаймні, стиснути так званий сухопутний міст до Криму, який спрощує для росіян військову логістику.

При цьому деякі офіційні особи союзників навпаки побоюються, що контрнаступ ЗСУ може виявитися "занадто успішним". Величезна втрата солдатів може змусити Володимира Путіна оголосити більш масштабну мобілізацію.

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