На деяких напрямках окупанти зазнають розгромної поразки.

Російські окупанти зазнають розгромної поразки на деяких напрямках. Так, під Миколаєвом вони отримали відсіч українських військових і змушені були тікати.

Відповідним відео поділився у своєму телеграм-каналі "Телеграф".

"А це російські військові тікають з-під Миколаєва назад у бік Криму, подивившись, як ЗСУ ліквідують їхніх побратимів", - підписано відео.

Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі заявляв, що в області йде зачистка сіл. Також він стверджував, що після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон, в сторону від Миколаївської області йде колона окупантів, вони тікають.

Раніше керівник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім розповів, що в обороні міста планують застосувати нові підходи. "Є одна ідея, щодо зміцнення оборони міста. Всім сподобається. Я зараз її вивчаю з точки зору технічної - координую з військовими та інженерними мережами. Подумаю і, напевно, попрошу допомоги у одеситів... Будемо готуватися і до оборони", - сказав він.

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