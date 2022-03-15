Він також повідомив, що вночі в місті та прилеглих селах були вибухи.

Вночі в Миколаєві й навколишніх селах були чутні вибухи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

"Вночі в місті були ряд вибухів, зараз з'ясовуємо де і який збиток. Також були удари в селах, збираємо інформацію", - повідомив Кім.

Він також розповів, що в обороні міста планують застосувати нові підходи.

"Є одна ідея, щодо зміцнення оборони міста. Всім сподобається. Я зараз її вивчаю з точки зору технічної - координую з військовими та інженерними мережами. Подумаю і, напевно, попрошу допомоги у одеситів ... Будемо готуватися й до оборони", - сказав глава ОВА.

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