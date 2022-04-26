Водночас радник керівника ОП наголосив, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні.

Якщо Україна не встоїть, то завтра Росія буде біля воріт Кишинева.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей". Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева", - зазначив він.

Водночас Подоляк підкреслив, що хороша новина полягає у тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні.

"Втім маємо працювати як одна команда", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР), де прогриміла серія вибухів.

Раніше у РФ заявили, що "під час другого етапу спецоперації російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим, та контроль над півднем України, який дасть ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

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