У дівчат більш розвинена моторика й вони більш відповідальні, особливо під час навчання.

До жінок, які вступили до лав ЗСУ, певна категорія громадян ставиться упереджено, але дівчата можуть та вміють воювати навіть краще, ніж деякі чоловіки.

Про це Армія TV розповіла командирка підрозділу "Гарпії" 9 окремої бригади безпілотних систем Дарія "ДШК". "До мене завжди нормальне ставлення було. Але в мене дуже багато посестер, про яких стереотипні думки", - каже Дарія.

Вона навела приклад про свою знайому, з якою разом навчалась – під інформацією про бригаду, де служить наразі ця дівчина, люди, які ніколи не були на фронті, пишуть образливі коментарі. Зокрема, стверджують, що ця молода жінка нібито "спить з усіма поспіль". Однак це не відповідає дійсності. Дарія дуже негативно висловилася на адресу "диванних аналітиків", які дозволяють собі подібні необґрунтовані натяки.

Відео дня

"Потенціал жінок дуже великий. Я бачила на бойових посадах й штурмовиків-дівчат – там такі – ух, не кожен хлопець (зможе – УНІАН), дуже багато класних бойових медиків, й пілотів-дівчат дуже багато, й в розвідці, й в снайперах", - акцентує Дарія.

Вона додає, що у дівчат більш розвинена моторика, вони більш відповідальні, в тому числі під час навчання.

"Жінки відповідальне підходять. Вони не як хлопці – нахрапом… Ні, у дівчат підхід більш з плануванням", - розповіла військова.

Водночас вона звернула увагу на те, що треба адекватно ставитися до власних здібностей та можливостей. Наприклад, тендітна дівчина фізично не може бути повноцінним штурмовиком, але з неї вийде дуже добрий оператор БПЛА чи снайпер.

Також, за словами військової, не потрібно жінок, які пішли служити за власним бажанням, відправляти "перекладати папірці", оскільки якби військова цього хотіла, вона б так й "написала в анкеті".

За словами Дарії, наразі, у порівнянні з 2022 роком, ставлення до жінок в армії певним чином змінилося. Зокрема, військові-чоловіки вже не так дивуються, побачивши жінку у "пікселі" та ставляться з більшою повагою.

Жінки в ЗСУ

В ЗСУ служать близько 70 000 жінок, з яких лише 5 500 перебувають на бойових посадах. Одна з них - старший лейтенант Катерина - єдина жінка-бойовий льотчик в українській армії, другий пілот і штурман на вертольоті Мі-8. За її словами, вона хотіла б, щоб в Україні було більше жінок, які служать – Катерина була єдиною жінкою серед 45 чоловіків у її військовій льотній школі.

Вас також можуть зацікавити новини: