До жінок, які вступили до лав ЗСУ, певна категорія громадян ставиться упереджено, але дівчата можуть та вміють воювати навіть краще, ніж деякі чоловіки.
Про це Армія TV розповіла командирка підрозділу "Гарпії" 9 окремої бригади безпілотних систем Дарія "ДШК". "До мене завжди нормальне ставлення було. Але в мене дуже багато посестер, про яких стереотипні думки", - каже Дарія.
Вона навела приклад про свою знайому, з якою разом навчалась – під інформацією про бригаду, де служить наразі ця дівчина, люди, які ніколи не були на фронті, пишуть образливі коментарі. Зокрема, стверджують, що ця молода жінка нібито "спить з усіма поспіль". Однак це не відповідає дійсності. Дарія дуже негативно висловилася на адресу "диванних аналітиків", які дозволяють собі подібні необґрунтовані натяки.
"Потенціал жінок дуже великий. Я бачила на бойових посадах й штурмовиків-дівчат – там такі – ух, не кожен хлопець (зможе – УНІАН), дуже багато класних бойових медиків, й пілотів-дівчат дуже багато, й в розвідці, й в снайперах", - акцентує Дарія.
Вона додає, що у дівчат більш розвинена моторика, вони більш відповідальні, в тому числі під час навчання.
"Жінки відповідальне підходять. Вони не як хлопці – нахрапом… Ні, у дівчат підхід більш з плануванням", - розповіла військова.
Водночас вона звернула увагу на те, що треба адекватно ставитися до власних здібностей та можливостей. Наприклад, тендітна дівчина фізично не може бути повноцінним штурмовиком, але з неї вийде дуже добрий оператор БПЛА чи снайпер.
Також, за словами військової, не потрібно жінок, які пішли служити за власним бажанням, відправляти "перекладати папірці", оскільки якби військова цього хотіла, вона б так й "написала в анкеті".
За словами Дарії, наразі, у порівнянні з 2022 роком, ставлення до жінок в армії певним чином змінилося. Зокрема, військові-чоловіки вже не так дивуються, побачивши жінку у "пікселі" та ставляться з більшою повагою.
Жінки в ЗСУ
В ЗСУ служать близько 70 000 жінок, з яких лише 5 500 перебувають на бойових посадах. Одна з них - старший лейтенант Катерина - єдина жінка-бойовий льотчик в українській армії, другий пілот і штурман на вертольоті Мі-8. За її словами, вона хотіла б, щоб в Україні було більше жінок, які служать – Катерина була єдиною жінкою серед 45 чоловіків у її військовій льотній школі.