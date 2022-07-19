Вони проходять на рівні наших військових і на рівні Міністерства закордонних справ, але лише за посередництва ООН.

На сьогодні Україна веде з Росією тільки перемовини щодо розблокування українських портів.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".

"Стосовно переговорів з РФ, сьогодні єдині переговори, що відбуваються, - це переговори щодо розблокування наших портів. Вони проходять на рівні наших військових і на рівні Міністерства закордонних справ, але лише за посередництва ООН", - сказав Єрмак.

Очільник ОП наголосив, що "з росіянами не спілкується", натомість контактує із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

"Думаю, що у нас є певний прогрес. Але для нас питання безпеки номер один. Ми їм (росіянам - УНІАН) точно не віримо - це зрозуміло", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

12 квітня глава української переговорної групи, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала свою позицію в переговорах з Росією.

16 червня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолює переговорну групу України з Росією, заявив, що Україні бракує озброєння і боєприпасів, аби зрівнятися з Росією в "в одній із найбільших битв 21 сторіччя".

Він зазначив, що "наша переговорна позиція насправді є доволі слабкою, тому ми не хочемо сидіти за столом, якщо ми у такій позиції. Ми повинні якимось чином змінити це" і наголосив на потребі проведення контроперації для повернення втраченої території.

6 липня в Офісі президента заявили, що певні контакти з російською переговорною групою підтримуються виключно на рівні гуманітарних підгруп.

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