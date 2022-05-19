Нинішня війна має стати останньою для Росії та завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в аналітичному центрі Chatham House, повідомила прес-служба ОП.
"Нинішня війна має стати останньою для Росії. Вона повинна завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України. Тобто нашою перемогою. Нашою спільною з цивілізованим світом перемогою. Адже сьогодні Україна захищає не лише себе. Україна сьогодні – це Фермопіли Європи. Допомога Україні – це спосіб зняти суперечність між політикою цінностей та realpolitik", - зазначив Єрмак.
Він підкреслив, що це не лише питання морального вибору, це також інвестиція у європейську та світову безпеку.
"Тож дозволю собі перефразувати вислів Честертона: не уникайте участі в побудові паркану, коли знаєте, заради чого він потрібен. А ви знаєте. Він має складатися з чотирьох частин. Перша – це зброя для України. Друга – продовження та посилення санкційного тиску. Третя – налагодження механізмів репарації та економічна допомога. Четверта – побудова надійної системи гарантій", - заявив керівник ОП.
Як повідомляв УНІАН, напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що перемогою Україна вважатиме тільки той момент, коли ми повернемо всі окуповані території, включаючи Крим, а також отримаємо репарації від Росії.