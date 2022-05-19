Він підкреслив, що сьогодні Україна захищає не лише себе.

Нинішня війна має стати останньою для Росії та завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в аналітичному центрі Chatham House, повідомила прес-служба ОП.

"Нинішня війна має стати останньою для Росії. Вона повинна завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України. Тобто нашою перемогою. Нашою спільною з цивілізованим світом перемогою. Адже сьогодні Україна захищає не лише себе. Україна сьогодні – це Фермопіли Європи. Допомога Україні – це спосіб зняти суперечність між політикою цінностей та realpolitik", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що це не лише питання морального вибору, це також інвестиція у європейську та світову безпеку.

"Тож дозволю собі перефразувати вислів Честертона: не уникайте участі в побудові паркану, коли знаєте, заради чого він потрібен. А ви знаєте. Він має складатися з чотирьох частин. Перша – це зброя для України. Друга – продовження та посилення санкційного тиску. Третя – налагодження механізмів репарації та економічна допомога. Четверта – побудова надійної системи гарантій", - заявив керівник ОП.

Як повідомляв УНІАН, напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що перемогою Україна вважатиме тільки той момент, коли ми повернемо всі окуповані території, включаючи Крим, а також отримаємо репарації від Росії.