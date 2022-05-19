Україна повинна засудити військових російських злочинців, а також закріпитися в європейській інтеграції.

Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що перемогою Україна вважатиме тільки той момент, коли ми повернемо всі окуповані території, включаючи Крим, а також отримаємо репарації від Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю нідерландському виданню NRC.

"Ми повинні перемогти за всяку ціну, тому що якщо ми програємо, Україна зникне і буде зовсім інша Європа. "Перемога" в цій війні може означати кілька речей. Звільнення окупованих територій, у тому числі Криму і Донбасу. Репарації з боку Росії. Суд над російськими військовими злочинами і злочинами проти людяності. Закріплення курсу України на євроінтеграцію. Це чотири елементи, які я розцінюю як перемогу", - пояснив він.

При цьому глава українського дипломатичного відомства додав, що переговори з Росією будуть в будь-якому випадку, адже кожна війна закінчується дипломатією.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що всі окуповані міста і громади повинні знати, що Україна повернеться.

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