Він зазначив, що Альянс лише "підтримує ілюзію відкритих дверей" щодо України.

НАТО на сьогоднішній день - єдиний інститут, здатний надати безпеку своїм членам, але для України Альянс лише "підтримує ілюзію відкритих дверей".

Про це заявив глава офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Chatham House на дискусії "Підтримуючи Україну: чи робить Захід достатньо", передає ТСН.

Він зазначив, що через національний егоїзм низки держав Альянс продовжує політику подвійних стандартів, підтримуючи "ілюзію відкритих дверей для України, широко розорюючи їх іншим країнам".

"За таких обставин ми змушені шукати інші варіанти. Шукати їх разом з нашими партнерами", - зазначив Єрмак.

Також керівник ОП пояснив, чому саме зараз важливо вступити до Євросоюзу якомога швидше.

"Ми не бачимо альтернативи членству в ЄС. Будь-які пропозиції щодо його замінників. Які ми чули останнім часом, вважаємо за визначенням неприйнятними. Інтеграція в ЄС для нас є не тільки способом модернізації та реформування держави і збільшення ВВП, а й одним з факторів гарантування нашої безпеки", - сказав він.

Єрмак повідомив, що Україна не бачить Росії серед гарантів безпеки, оскільки вона ніколи не дотримується міжнародних договорів. Він пояснив, що спільною метою України і держав-гарантів має бути стримування Росії від агресії в майбутньому. Він зазначив, що Україна наполягає, щоб майбутні гарантії безпеки мали юридично зобов'язуючий характер і були ратифіковані всіма учасниками.

"Перш за все це означає забезпечення обороноздатності України. Ми продемонстрували всьому світу, що здатні протистояти переважаючому за силою ворогу. Тому в майбутньому розраховуємо, що гаранти знімуть всі політичні застереження в обмеженнях на постачання Україні озброєнь і сприятимуть швидкому відновленню і підтримці її оборонного потенціалу", — зазначив керівник ОП.

Він додав, що ще одним ключовим фактором системи гарантій безпеки повинна залишатися тривала і гнучка санкційна політика.

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