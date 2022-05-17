Дмитро Кулеба заявив, що війна завершиться, коли усіх російських солдатів виведуть з України, а РФ компенсує збитки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війна закінчиться лише після суду над російськими політиками та військовими.

Про це Кулеба сказав у Гаазі на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрою. Аудіозапис брифінгу УНІАН надали у прес-службі МЗС України.

"Я сказав моєму другові і колезі, що для мене завершенням війни стане те, коли останній російський солдат вийде з України, коли Росія заплатить останній цент для компенсації шкоди, заподіяної Україні, і коли останній російський солдат або політик, якого ми зможемо дістати, постане перед міжнародною відповідальністю за злочини, скоєні на території України під час війни", - наголосив Кулеба.

При цьому він назвав вкрай важливою підтримку урядом Нідерландів діяльності Міжнародного кримінального суду з розгляду воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні, а також підтримку розслідування і збору доказів цих дій.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС розпочав розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

12 травня прем‘єр-міністр Марк Рютте заявив, що Нідерланди делегують до України велику групу судових експертів для допомоги у зборі доказів злочинних дій окупантів.

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