Високий представник ЄС заявляє, що битва на Донбасі перейшла у переломний момент.

Європейський Союз не допустить, аби в Україні закінчилося необхідне озброєння у війні з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів з питань оборони у Брюсселі.

Високий представник ЄС розповів, що міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні за допомогою відео зв'язку розповів про ситуацію в Україні і про потреби української армії.

Як сказав Боррель, Євросоюз продовжує підтримувати Збройні сили України. "Я думаю, що ця підтримка змінює ситуацію на полі бою", - сказав Боррель.

Він додав, що з метою посилення потенціалу української армії треба підтримувати поточні зусилля. "Ми повинні поповнити ресурси і запаси. І я маю сказати, що ця підтримка на даний момент є критичною, оскільки війна перейшла у вирішальний момент, у переломний момент, і ми не можемо допустити, аби в Україні закінчилося устаткування, і ми цього не дозволимо", - наголосив Боррель.

"Ми не допустимо, аби в Україні закінчилися засоби, оскільки битва за Донбас перейшла у момент, коли українці здійснюють контратаки і відштовхують росіян, і мають певний надзвичайний успіх, як на днях це сталося з колоною російських танків (про розгром російських військ на переправі біля Білогорівки - УНІАН)", - сказав Боррель і зазначив, що українці демонструють неймовірний потенціал чинити спротив і контратакувати.

Водночас, високий представник наголосив, що країни-члени ЄС мають достатньо ресурсів продовжувати підтримувати Україну "тими ж темпами, без проблеми".

Як повідомляв УНІАН, 16 травня глави МЗС країн-членів Євросоюзу погодили виділення четвертого траншу в 500 млн євро на озброєння для України.

Тепер загальна сума на постачання зброї для України сягнула 2 млрд євро.

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