Тепер загальна сума на постачання зброї для України сягнула 2 мільярдів євро.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодили виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на озброєння для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

"Ми погодились надати додаткові 500 млн з Європейського фонду миру для постачання озброєння", - сказав Боррель.

Він зазначив, що тепер загальна сума на озброєння для України сягнула 2 млрд євро.

За його словами, це лише "верхівка айсберга", оскільки країни-члени ЄС окрім виділення цих коштів роблять набагато більше для України без прохання відшкодувати цю допомогу.

Водночас на запитання, яке важке озброєння буде профінансовано наступними 500 млн євро, Боррель відповів, що "не назвав би це важким озброєнням".

"Це звичайна зброя для використання у війні на виснаження: артилерія та броньовані танки. Звичайна зброя, яку ви використовуєте в таких війнах", - зазначив віце-президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Жозеп Боррель заявив, що ЄС може надати Україні додаткову військову допомогу на суму 500 млн євро.

Вперше Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС 27 лютого узгодила рішення про надання Україні летальної зброї в рамках пакету підтримки у розмірі 450 млн євро. Після того відповідну допомогу було подвоєно, а згодом потроєно.

Вас також можуть зацікавити новини: