Загалом від початку конфлікту загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС сягнув 190 млн євро.

Європейський Союз виділив 25,4 млн євро гуманітарної допомоги на підтримку цивільного населення сходу України.

Про це йдеться у заяві на сайті представництва Євросоюзу в Україні.

Зокрема, у відповідь на конфлікт, що вже восьмий рік поспіль триває на сході України, Європейська комісія оголосила про надання гуманітарної допомоги на суму 25,4 млн євро для забезпечення підтримки населення, якe все ще потерпає від триваючих бойових дій. Загалом від початку конфлікту загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС сягнув 190 млн євро.

«Конфлікт на сході України й надалі спричиняє важкі наслідки для цивільного населення, водночас увага ЗМІ та міжнародного співтовариства згасає. ЄС продовжує реагувати на забезпечення гуманітарних потреб по обидва боки лінії розмежування. Хоча ми продовжуємо допомагати тим, які переважно страждають мовчки, слід шукати сталих рішень для забезпечення миру і стабільності», - зауважив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Читайте такожНа Донбасі від кулі снайпера окупантів загинув український військовийВ представництві зазначають, що заявлене сьогодні фінансування допоможе людям, які постраждали від наслідків конфлікту, отримати доступ до медичних послуг, в тому числі підвищення рівня готовності та реагування на пандемію COVID-19, а також до послуг з отримання захисту, зокрема юридичної підтримки.

Крім того наголошується, що це надасть змогу відремонтувати пошкоджені будинки, школи та лікарні, а також забезпечить найбільш вразливих осіб засобами для задоволення базових потреб і доступом до питної води та освіти в умовах надзвичайних ситуацій.

«Пріоритетними будуть потреби вразливих категорій населення, таких як люди похилого віку та особи з обмеженими можливостями», - додали у представництві.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко