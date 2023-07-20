Більшість американських БМП, які зараз у ремонті, були пошкоджені, за словами журналістів, вибухами мін.

На фронті було знищено близько 10 американських Bradley, ще близько 20 отримали пошкодження різного ступеня - деякі БМП довелося відправляти на ремонт до Польщі, пише The Washington Post з посиланням на коментар високопоставленого представника Пентагону і дані OSINT-спільноти Oryx.

Журналісти верифікували Bradley лише у 47-ї ОМБр ЗСУ, яка бере участь у боях на Запорізькому напрямку. Повідомляється, що підбиту техніку вельми успішно лагодять самі військові.

Втрати у техніці українських бійців не збентежили і були очікуваними під час штурмів російських позицій. Водночас військові хвалять Bradley - навіть у разі підриву на протитанковій міні екіпаж отримує незначні травми. Більшість американських БМП у ремонті були пошкоджені, за словами журналістів, вибухами мін.

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У Пентагоні на умовах анонімності повідомили WP, що через відсутність в України ефективної авіаційної компоненти ЗСУ не можуть використовувати Bradley повною мірою.

Ремонт деяких Bradley може зайняти всього кілька годин. Іншим потрібно кілька днів. Деякі автомобілі позначено як "донори", що означає, що ЗСУ знімають придатні для використання деталі для установки на інші, менш пошкоджені БМП, а потім заповнюють "донора" зламаними деталями для ремонту у Польщі. Військові скаржаться, що зараз відчувають нестачу запасних частин.

У Польщу ж було відправлено, за даними Пентагону, менше 10 Bradley, а в деяких випадках в Україну відправляли нові БМП, щоб не чекати повернення полагодженої техніки тижнями.

Втрати ЗСУ та РФ - знищені Bradley та Leopard

Згідно з опублікованою в ЗМІ інформацією і підтвердженням з боку самих бійців, в перші тижні контрнаступу ЗСУ зазнали великих втрат, в тому числі в західній техніці.

До причин, які ускладнюють Україні контрнаступ, аналітики зараховують фортифікаційні споруди окупантів по всій лінії фронту, активність російської авіації і роботу РЕБ, яка глушить зв'язок українським бійцям.

Зокрема, як встановили OSINT-дослідники, 47-ма ОМБр в ніч на 7 червня під час розвідки боєм біля Малої Токмачки Запорізької області втратила не менше 4 Bradley і, щонайменше, один Leopard 2A4. Бійці зазнали поразки через аеророзвідку ЗС РФ, яка заздалегідь виявила рух колони захисників і навела по ній артилерію.

Втрати зазнала і 37-ма ОМБр. Як розповіли в розмові з американськими журналістами військові цієї бригади, під час штурму окупантів в групі з близько 50 людей 30 не повернулися - були вбиті, поранені або взяті в полон противником. Крім того, французькі "легкі танки" AMX-10 RC були недостатньо броньованими для захисту солдатів, і їх потрібно було розміщувати ззаду, а не спереду.

Проте, за даними WSJ, російські втрати незабаром "вийшли вперед", хоча саме Росія перебуває в активній обороні і, за логікою, повинна зазнавати менших втрат. Про це ж заявляв військовий Валерій Маркус з 47-ї ОМБр.

Росія скористалася моментом і почала тиражувати фейки про нібито купу підбитих Bradley і Leopard. За німецькі танки пропагандисти нерідко видавали, зокрема, підбиту російську техніку або с/г техніку.

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