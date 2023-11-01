Переміщення техніки РФ фіксують з напряму Новоазовська.

Росія почала рух вантажівок з БК в межі Донецької області: з Новоазовська за напрямками Мангуш та Нікольське.

Про це 1 листопада повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. Він показав фото та відео руху техніки від партизанів.

"Вантажівки з БК з напряму Новоазовська та в напрям Мангушу та Нікольського", - констатував чиновник.

За його словами, на території Маріуполя та району РФ почала посилено формувати оперативно-тактичні склади перед початком зими.

Ще пів року назад окупанти побоювалися накопичувати військовій ресурси: тепер вони або розслабилися, або переоцінюють власні можливості захисту, підкреслив Андрющенко. Він констатував: "Бавоні бути".

Передислокація сил РФ через Маріуполь

22 жовтня з Новоазовська та через Нікольський район також рушили колони техніки РФ: партизани фіксували передислокацію сил ворога у напрямку Бердянська, а також за напрямами Розівка/Пологи/Оріхів.

26 жовтня партизанський рух знову "зловив" РФ на передислокації сил та техніки за двома напрямами: на північ Донецької області та в сторону Бердянська (Запорізька область).

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